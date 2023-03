Primeira corrida de Fórmula E no Brasil mostra oportunidades no ramo de carros elétricos

Categoria de automobilismo com veículos movidos a eletricidade vai estrear no Brasil no próximo sábado, 25, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

Reprodução/Instagram/@fiaformulae Fórmula E é a única categoria do automobilismo a utilizar carros 100% elétricos



A primeira corrida realizada no Brasil da Fórmula E, categoria de automobilismo com carros 100% elétricos, está marcada para o próximo sábado, 25, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Com o objetivo de criar novas oportunidades de emprego para alunos de engenharia na área do automobilismo, o Future Makers reuniu Lucas Di Grassi, piloto campeão mundial de Fórmula E, e as empresas Enel, ABB e ZF e a Society of Automotive Engineers (SAE) para anunciar a iniciativa. Em entrevista à Jovem Pan News, Di Grassi destacou a presença de estudantes de engenharia do Brasil inteiro e disse que este é o primeiro passo para que o país comece a produzir tecnologias elétricas. “O Brasil deixou de ter uma cadeia de produção de tecnologia há muito tempo, nossa indústria está muito fragilizada. E a gente tem excelentes estudantes, excelentes escolas de engenharia e o que falta para essa molecada é apoio, não é conhecimento. É apoio das instituições e empresas para eles conseguirem se desenvolver e gerar a tecnologia no Brasil, que vai gerar empregos e fábricas. A gente tem que exportar a tecnologia, a gente tem que parar de ser importador de tecnologia, importador de tudo e exportador de insumos básicos”.

A palestra destinada aos estudantes fomentou o conhecimento técnico entre os profissionais da indústria, o que inclui a realização de projetos junto com universidades em todo o mundo. Para Paulo Mazonav, chefe da Enel X Way Brasil, o importante é que os jovens coloquem em prática o conhecimento adquirido na faculdade: “Quem está estudando hoje, se não perceber, e não se ater a essas competências, a esses conhecimentos, pode perder uma oportunidade no futuro. No Brasil, a SAE promove a Fórmula SAE, que envolve mais de 50 instituições de ensino no país. Durante a corrida deste sábado, duas estudantes acompanharão o final de semana da Mahindra Racing, equipe do brasileiro Lucas Di Grassi. Outros dez alunos serão convidados a fazer um tour pelos bastidores da categoria acompanhados pelo piloto.