Primeira turma do STF deve concluir depoimentos do ‘Núcleo Crucial’ nesta segunda

O Supremo Tribunal Federal (STF) está prestes a concluir uma etapa crucial no caso que investiga a suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022. Nesta segunda-feira (2), a primeira turma do STF ouvirá o senador Rogério Marinho, convocado como testemunha pelas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do general Walter Braga Netto. Até o momento, 51 pessoas já prestaram depoimento. A conclusão desta fase aproxima o caso dos interrogatórios dos réus, incluindo Bolsonaro e seus sete aliados.

Após o término das oitivas, o ministro Alexandre de Moraes deverá solicitar à Procuradoria Geral da República e às defesas que indiquem se desejam a produção de novas provas ou diligências para esclarecer os fatos. Os advogados têm a possibilidade de requerer perícias e acareações, com um prazo de cinco dias úteis para apresentar esses pedidos. A expectativa é que os interrogatórios e o julgamento de Jair Bolsonaro e seus aliados ocorram no segundo semestre de 2025.