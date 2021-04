Príncipe Philip veio ao Brasil e viu Pelé no Maracanã na década de 1960

Viagem do casal real ao Brasil durou 11 dias e passou pelas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador e Brasília

O maior casal da hierarquia da realeza britânica, Príncipe Phillip e Rainha Elizabeth foram recebidos com todas as honrarias no Brasil em novembro de 1968, durante a ditadura militar. A viagem era um importante marco na relação do país com o Reino Unido. Rainha Elizabeth II e o Príncipe Philip visitaram Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro em uma viagem que durou 11 dias. Quem os recebeu e os acompanhou durante toda a viagem foi o então presidente Arthur da Costa e Silva. Em Brasília, o casal participou de eventos políticos no Itamaraty, visitaram o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A passagem por São Paulo rendeu fotos no Monumento do Ipiranga, ao lado da Sra. Maria do Carmo de Abreu Sodré e do governador Abreu Sodré.

A Rainha e o Duque de Edimburgo participaram também da inauguração do Museu de Arte de São Paulo (Masp) na Avenida Paulista. Já no Rio de Janeiro, Philip e Elizabeth desfilaram em carro aberto em Copacabana e assistiram a um jogo de futebol no Maracanã, entre as seleções de Rio de Janeiro e São Paulo. A ocasião marcou um “encontro real” do casal com o rei do futebol. A rainha entregou até mesmo uma taça simbólica a Pelé. O Príncipe Philip, de 99 anos, teve a morte anunciada pela família real nessa sexta-feira, 9. A notícia gerou uma série de reações e posicionamentos de condolência de líderes governamentais ao redor do mundo. Ao longo deste sábado, homenagens ao duque de Edimburgo foram prestadas diante do Palácio de Buckingham e em outros pontos do Reino Unido.

