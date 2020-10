Processo de impeachment de Witzel entra em nova fase

Serão 120 dias, até o fim de janeiro, para decidir se ele vai ou não perder os direitos políticos

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo fontes da Jovem Pan, a tendência é que o primeiro passo seja dado e o rito continue



O rito final do impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, começa a contar nesta segunda-feira (5). A comissão mista constituída recentemente e é formada por cinco deputados e cinco desembargadores para definir o futuro politico dele já o notificou na semana passada. Serão longos 120 dias, até o fim de janeiro, para decidir se ele vai ou não perder os direitos políticos. A primeira etapa prevê que a defesa do governador afastado se manifeste. Esse prazo para argumentação é de 15 dias. Após esses 15 dias, o relator da matéria, deputado Waldeck Carneiro, vai ter que emitir o seu parecer — provavelmente favorável à cassação do mandato, mas essa avaliação ainda precisa ser aprovado pela comissão mista. Segundo fontes da Jovem Pan, a tendência é que o primeiro passo seja dado e o rito continue.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga