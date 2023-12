Procon-SP multa T4F por irregularidades na venda de ingressos de shows de Taylor Swift e Lollapalooza

Problemas na comercialização das entradas renderam punição de mais de R$ 600 mil à empresa

SUZANNE CORDEIRO / AFP Taylor Swift se apresenta em São Paulo neste final de semana



O Procon do Estado de São Paulo (Procon-SP) multou a Time For Fun (T4F), empresa responsável por trazer o show da Taylor Swift para o Brasil, em R$ 626.470,87 pelo descumprimento de uma série de medidas. A penalidade também foi aplicada por problemas na comercialização dos ingressos das edições de 2020 e 2023 do Lollapalooza, festival que também é organizado pela T4F. O órgão de defesa do consumidor aponta irregularidades na fila virtual, problemas com a meia entrada e não devolução da taxa de conveniência cobrada em caso de cancelamento do show. A punição foi baseada em respostas obtidas por meio de pedidos de esclarecimentos do Procon-SP à empresa, por análise de material disponível no site da empresa; em reclamações de consumidores ao órgão de defesa e em matérias jornalísticas publicadas em veículos de comunicação. A empresa ainda pode recorrer da multa e deve apresentar uma defesa.

*Com informações do repórter David de Tarso