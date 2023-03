Produção de ovos de Páscoa pode ampliar negócios do setor de produtos veganos

Em entrevista à Jovem Pan News, o presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, Ricardo Laurino, projetou uma um feriado de expansão para este nicho do mercado em 2023

Reprodução/Jovem Pan News Ovos de páscoa veganos tem caído no gosto dos consumidores



O mercado de produtos veganos, sem nenhum produto de origem animal, tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil e a época da Páscoa pode ajudar a ampliar os negócios do setor. Estima-se que 14% da população brasileira se declara vegetariana e um terço das pessoas estão abertas a experimentar opções veganas, de acordo com uma pesquisa de 2018 encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) ao Ibope. Entre os fatores mais apontados estão o alto preço da carne e a possibilidade de substituir ingredientes convencionais por alternativas vegetais. Uma pesquisa do The Good Food Institute também revelou que 50% dos brasileiros estão reduzindo gradativamente o consumo de alimentos de origem animal por questões de saúde, restrições médicas, alergia ou intolerância. Com os doces tradicionais não é diferente, como relatou o CEO de uma fábrica de chocolates, Raoni Ribas Costa, em entrevista à Jovem Pan News: “O consumo de alimentação saudável vem crescendo muito nos últimos anos. Um exemplo clássico disso são empresas especializadas que estão nascendo. Todo mundo procura em algum momento da sua vida uma alimentação mais saudável, e a tecnologia está nos ajudando muito conseguir entregar diversos tipos de produto, e o chocolate é um deles”.

“Antigamente a gente ficava só na gôndola de saudáveis, hoje o produto saudável está na gôndola de chocolate também. Isso mostra que a grande indústria e o grande varejo estão vendo a gente com outros olhos porque o consumidor está buscando”, declarou. O presidente da SVB, Ricardo Laurino, projetou uma uma páscoa de expansão para este nicho do mercado em 2023: “Hoje, com o aumento do interesse, não só de veganos, em consumir ovos de Páscoa veganos, mostra a influência que esse movimento está trazendo para muitas pessoas que hoje percebem que um chocolate vegano pode ser muito saboroso e trazer algumas características diferentes, principalmente o fato de não ter lactose, não ter leite e as pessoas às vezes buscam essas opções com uma característica mais saudável. A gente percebe que, nos últimos anos, não só as pessoas estão interessadas, mas o mercado está entendendo que deve apresentar mais ofertas para esse público crescente. A expectativa é de que a Páscoa vai ser mais saborosa ainda para o público vegano e simpatizante”.

Muitos consumidores têm dúvidas com relação ao sabor, mas Raoni afirma que a predominância do cacau é garantia de um produto comparável ao chocolate tradicional: “O ovo vegano é um grande exemplo de como o cacau tem que brilhar nas receitas. A gente fez um chocolate 70%, com apenas 4 ingredientes e sendo dois deles derivados do cacau: a mantega e o licor. A gente não adiciona leite, não adiciona nada de origem animal e a gente consegue favorecer o sabor desse fruto tão maravilhoso”.

*Com informações do repórter Daniel Lian