Produção industrial registra queda de 0,3% em janeiro, aponta IBGE

Cenário é o pior desde setembro do ano passado e é motivado por questões como juros altos e inflação elevada

Banco de imagens/Pexels Pesquisadores apontam que queda é motivada por fatores como alta inflação e elevados juros



A produção da indústria brasileira abriu o ano de 2023 em queda de 0,3% em relação a dezembro do ano passado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se do pior resultado desde setembro de 2022. Olhando apenas para os meses de janeiro, este é pior desempenho desde o ano de 2019. A queda esteve ancorada em dois segmentos, principalmente: bens de capital, que representam uma espécie de termômetro do investimento do país, e teve queda de 4,2% puxada pela produção de caminhões; e bens duráveis, com refração 1,3%, associada à redução da produção de automóveis. André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, avalia o resultado. Segundo ele, o desempenho negativo está muito associado a questões conjunturais, como os juros elevados, crédito mais caro, inadimplência mais alta, inflação elevada e ainda um contingente muito grande de desempregados no país, nove milhões de brasileiros. “Setor industrial mostrou variação negativa de 0,1% em janeiro de 2023, interrompendo, dessa forma, a trajetória predominantemente ascendente iniciada em outubro do ano passado. Assim, em linhas gerais, embora a produção industrial tenha mostrado algum grau de melhora nos últimos meses de 2022, já que marca um saldo positivo nos últimos três meses do ano passado, inicia o ano de 2023 com perda na produção, permanecendo, dessa forma, longe de recuperar as perdas do passado recente”.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga