Produtividade da indústria atinge menor patamar desde o início da pandemia da Covid-19

Pesquisa da CNI aponta que a produção no terceiro trimestre de 2021 recuou 2% e as horas trabalhadas caíram 0,6%, retornando ao patamar do segundo trimestre de 2020, momento mais grave para a economia na crise

MarcopoloDivulgação Produtividade da indústria recua novamente, pelo quarto trimestre consecutivo



A produtividade na indústria brasileira retorna ao nível mais baixo desde o início da pandemia da Covid-19. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a queda reflete o ambiente de incertezas, falta de insumos e pressão sobre custos de produção. Uma pesquisa da instituição aponta que a produção no terceiro trimestre de 2021 recuou 2% e as horas trabalhadas caíram 0,6%. A produtividade do período retornou ao patamar do segundo trimestre de 2020, momento mais grave para a economia da crise causada pela Covid-19. A gerente de Política Industrial da CNI, Samantha Cunha, ressalta o segundo ano consecutivo de recuo do indicador, baseada no volume dividido pelas horas trabalhadas. “Este é o quarto trimestre seguido em que o indicador apresenta uma queda. Quando a gente compara com o mesmo trimestre de 2020, que foi o último trimestre de alta do indicador, a queda acumulada pela produtividade chega a mais de 7%”, afirma. “Falta de insumos em matérias primas, que afeta gravemente a indústria desde 2020, a pressão sobre os custos de produção não são propícios ao investimento. Consequentemente, a produtividade não não se recupera”, explica Samantha.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos