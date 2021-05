Produtividade na indústria cai 2,5% no primeiro trimestre, diz CNI

Especialista da Confederação Nacional da Indústria explica que a queda é influenciada pelas incertezas da pandemia no médio prazo, desarranjo das cadeias produtivas e baixos estoques

Rodrigo Felix Leal/AEN-PR Segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, as alterações na produtividade estão ligadas a qualificação ou inovações tecnológicas



A produtividade da indústria caiu 2,5% no primeiro trimestre de 2021. O gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Marcelo Azevedo, explica que a queda é conjuntural, influenciada pelas incertezas da pandemia de Covid-19 no médio prazo, desarranjo das cadeias produtivas e baixos estoques. “Uma queda na produção com um aumento nas horas trabalhadas. Ou seja a produtividade teve uma queda de 2,5% no primeiro trimestre”, disse. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, as alterações na produtividade estão ligadas a qualificação ou inovações tecnológicas. No entanto, desde o início da pandemia, os estoques abaixo do nível planejado, alta dos custos e maior escassez de insumos afetam a capacidade de planejamento das empresas e o ritmo de produção.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos