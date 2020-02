Profissionais de saúde recebem hoje novo treinamento sobre coronavírus em SP

Reprodução Prefeitura tem realizado eventos de capacitação desde a última semana



A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, promove nesta segunda-feira a capacitação de profissionais de saúde para o atendimento às pessoas com sintomas similares aos do novo coronavírus.

Mais de 500 profissionais participam do evento que é uma parte importante do plano de ações preventivas do município para evitar uma eventual disseminação do vírus.n Na última semana, mais de 1200 trabalhadores da saúde e educação participaram de treinamentos.

A capacitação é voltada para funcionários da rede hospitalar, ambulatorial e de atenção básica, além do pessoal que atua em unidades de pronto atendimento como (UPAs) e Prontos Socorros entre outros serviços de urgência.

A Covisa preparou um programa de instruções sobre características e sintomas do novo vírus, situação epidemiológica, o fluxo de notificações,manejo clínico dos pacientes, e recomendações técnicas do Ministério da Saúde.

Ate a noite desse domingo, o estado de sp teve 11 casos suspeitos, já foram descartadas 28 suspeitas desde o começo do monitoramento.

* Com informações do repórter Victor Moraes.