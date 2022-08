PROS retira candidatura de Pablo Marçal e declara apoio ao ex-presidente Lula

Decisão passou a valer após várias judicializações do caso; petista possui 10 partidos com ele no momento, garantindo mais tempo de propaganda de TV e rádio

Reprodução/Twitter/@RafaelFonteles_/Ricardo Stuckert Além do PROS, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já conseguiu apoio também do Avante, que antes também tinha candidatura própria, do advogado e deputado federal André Janones



O diretório nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) decidiu retirar a candidatura de Pablo Marçal à Presidência da República para apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão da legenda, que já havia sido tomada em 5 de agosto, passou a valer oficialmente agora, após várias judicializações do caso. Uma ala do partido acredita que a convenção partidária que homologou o nome de Marçal para a disputa foi regular, outra diz que o apoio a Lula é muito mais vantajoso do que lançar o coach Marçal, que não tem força política junto ao eleitorado brasileiro e tem dificuldade de pontuar nas pesquisas de intenção de votos. Dessa forma, Lula tem agora o apoio declarado de dez partidos políticos (PSB, PV, PCdoB, Avante, PSOL, Rede, AGIR, que é o antigo PTC, Solidariedade e PROS), o que confere a ele mais tempo de propaganda de TV e rádio. Após saber da decisão do PROS, Pablo Marçal disse que vai tentar promover uma renúncia coletiva dos candidatos da legenda. Em nota ele disse: “Os 911 que vieram [ao partido] ao meu convite. Isso inviabilizará todas as nominatas homologadas na convenção e será a última eleição do PROS”. O partido respondeu a Marçal que, se ele tiver interesse, pode se candidatar a deputado federal pela legenda.

*Com informações do repórter Maicon Mendes