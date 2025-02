PSD confirma filiação de Raquel Lyra ao partido

Governadora de Pernambuco já demonstrava insatisfação com o PSDB e agora, com a mudança, deve se aproximar do governo federal; cerimônia está prevista para o próximo dia 10 de março, no Recife

FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Raquel Lyra, que foi eleita pelo PSDB em 2022, vinha expressando insatisfação com a postura do partido



O Partido Social Democrático (PSD), sob a liderança de Gilberto Kassab, confirmou na última terça-feira (25) a filiação da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, ao partido. A cerimônia de filiação está marcada para o dia 10 de março, no Recife. Raquel Lyra, que foi eleita pelo PSDB em 2022, vinha expressando insatisfação com a postura do partido em relação ao governo do presidente Lula.

O PSDB, enfrentando uma crise interna, está considerando uma fusão com outro partido para melhorar sua articulação política no cenário nacional. Nos bastidores, a governadora buscava uma legenda mais alinhada ao governo federal, o que pode indicar uma tentativa de aproximação com o PSD.

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, reconheceu a crise interna do partido e não descartou a possibilidade de fusão, mas enfatizou que isso deve ser feito com cautela. Enquanto isso, o PSD tem se movimentado para expandir sua influência e buscar novos aliados no cenário político. A filiação de Raquel Lyra é vista como um fortalecimento do partido em Pernambuco, um estado estratégico para a política nacional. Gilberto Kassab, conhecido por sua habilidade em fortalecer o partido, agora conta com a governadora de um estado importante do Nordeste em suas fileiras.

