PSDB vai participar de manifestação contra Bolsonaro em São Paulo, diz Vinholi

Ato marcado para o domingo, 12, está sendo organizado Movimento Brasil Livre e o Vem pra Rua, com a expectativa de atrair partidos de Centro e até da esquerda

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi, reforça que a executiva nacional tucana apoia o impeachment de Jair Bolsonaro



O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) irá participar de ato contra o presidente Jair Bolsonaro em capital paulista. A manifestação marcada para o próximo domingo, 12, está sendo organizada pelo Movimento Brasil Livre e o Vem pra Rua, com a expectativa de atrair partidos de Centro e até da esquerda. O presidente do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi, reforça que a executiva nacional tucana apoia o impeachment de Bolsonaro. “O partido, aqui em São Paulo, defende tanto a posição quanto o impeachment e irá para as ruas no dia 12 para manifestar por meio de seus filiados essa insatisfação com os crescentes e constantes ataques à democracia brasileira”, pontua. Após a repercussão do 7 de setembro, representantes do PT, PSDB, REDE, DEM, PSB, PSL, PV e Cidadania se reuniram para discutir a conjuntura política em torno do presidente.

Ao mesmo tempo, os tucanos se preparam para as prévias do partido, que devem decidir o candidato à presidência da legenda. Em São Paulo, a executiva apoia João Doria para o cargo. O governador paulista disputará a vaga com o senador Tasso Jereissati, do Ceará, o ex-senador Arthur Virgílio, do Amazonas, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O secretário de Desenvolvimento Regional e presidente do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi, lembra que os filiados tucanos decidirão a futura candidatura.

“O processo de prévias tem o seu primeiro turno no dia 21 de novembro e, se houver, o segundo turno, em 28 de novembro. A executiva nacional ainda trabalha no sistema eleitoral, se vai ser urna eletrônica ou outro modelo, isso vai até o dia 15 agora ter a definição”, afirmou. Em São Paulo, o processo de prévias está aberto até o dia 20 de setembro, mas o vice-governador Rodrigo Garcia é o candidato único inscrito até agora. Ele vai concorrer ao governo do Estado em 2022.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos