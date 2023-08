PT formaliza apoio a Boulos como candidato à Prefeitura de SP neste sábado

É a primeira vez na história que os petistas não vão lançar nenhum candidato próprio na disputa pelo comando da capital paulista

Reprodução/Twitter/@LulaOficial Presidente Lula (PT) encontra Guilherme Boulos (PSOL) durante a campanha eleitoral de 2022



O Partido dos Trabalhadores (PT) deve confirmar o apoio ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na corrida à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024. O anúncio está programado para este sábado, 5, às 16h, em evento no bairro da Liberdade, na capital paulista. O acordo tem sido costurado entre PT e PSOL desde o ano passado, durante as eleições presidenciais. Na época, em troca do apoio integral à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto, o PSOL acordou que Boulos seria o candidato do PT para o comando de São Paulo. Em contrapartida, os petistas devem nomear o vice da chapa de Boulos. É a primeira vez na história que o PT não vai lançar nenhum candidato próprio à Prefeitura paulistana.

Nesta sexta-feira, 4, por volta das 18h, o PT inicia uma espécie de congresso a respeito das eleições municipais do ano que vem. Na reunião, que conta com participação do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o PT vai oficializar o apoio a Boulos internamente, costurar estratégias e começar a analisar os possíveis nomes para vice da chapa do PSOL. No sábado, um encontro fechado contará com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.