Putin é recebido com grande celebração na Coreia do Norte

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi recebido com grande celebração na chegada a Pyongyang, na Coreia do Norte, na madrugada desta quarta-feira (19). A recepção contou com todas as honrarias de um chefe de Estado, com muitas pessoas nas ruas da capital norte-coreana e na praça Kim Il-sung. A visita de Putin ao país tem como objetivo principal fortalecer as relações entre os dois países. Durante o encontro, Putin e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, fizeram várias declarações em conjunto, destacando a intenção de contornar as sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados. Ambos os líderes estão buscando alternativas para o crescimento econômico de seus países nas próximas décadas. Kim Jong-un expressou apoio à iniciativa de guerra da Rússia na Ucrânia, classificando-a como nobre. Além disso, foi anunciada a possibilidade de uma cooperação estratégica militar entre Rússia e Coreia do Norte, que até então não tinham laços formais nesse âmbito.

Segundo os líderes, essa cooperação militar terá caráter defensivo, com o objetivo de proteger ambos os países de ataques de nações hostis, principalmente ocidentais. A visita de Putin à Coreia do Norte tem sido observada com preocupação pelo Ocidente, especialmente pela possibilidade de intensificação das relações militares entre os dois países. Há evidências de que a Coreia do Norte já estaria fornecendo armamentos para a Rússia, utilizados no conflito na Ucrânia. Os Estados Unidos temem que a Rússia utilize seu conhecimento no setor nuclear para incrementar o arsenal nuclear norte-coreano, o que representaria uma ameaça para a região da Ásia-Pacífico. A visita de Putin continua ao longo desta quarta-feira, e novas informações são aguardadas com grande expectativa.

