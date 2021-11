Quadrilha assalta joalheria em shopping de Sorocaba; houve troca de tiros

Apesar do assalto ter ocorrido às 20h30, com muitos consumidores no estabelecimento, ninguém ficou ferido; até o momento, nenhum criminoso foi encontrado pela polícia

Reprodução/Twitter/@segatyniih Vídeo filmado por pessoas que estavam no shopping no momento do assalto mostra o pânico instaurado



Oito criminosos armados invadiram e assaltaram uma joalheria na noite do último sábado, 13, no Shopping Iguatemi Esplanada, que fica na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Houve troca de tiros entre os assaltantes e os vigilantes do estabelecimento. Como assalto ocorreu por volta das 20h30, o tiroteio causou pânico a quem estava no centro de compras, incluindo muitas crianças, mas ninguém ficou ferido. A quadrilha levou cerca de R$ 500 mil em joias, além de uma arma e um colete de um dos vigilantes. Quando a polícia chegou ao local, fez uma varredura e os clientes filmaram essa ação rápida da polícia. Até o momento, os criminosos ainda não foram encontrados. Por conta do ocorrido, as lojas do estabelecimento e também do comércio ao redor do shopping fecharam duas horas mais cedo.

*Com informações do repórter Vitor Moraes