Quadrilha especializada em venda de carros clonados é presa no Rio de Janeiro

Prisões aconteceram no município de Nova Iguaçu, importante cidade da Baixada Fluminense; criminosos vendiam veículos roubados e adulterados por valores bem abaixo da média do mercado

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Policiais localizaram a quadrilha no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense



Três integrantes de uma quadrilha especializada na venda de carros furtados, que posteriormente eram clonados, foram presos pela polícia do Rio de Janeiro neste final de semana. As prisões aconteceram no município de Nova Iguaçu, importante cidade da Baixada Fluminense. Segundo as investigações, os bandidos vendiam os veículos roubados e adulterados por valores bem abaixo da média do mercado. Eles eram vendidos em parcelas e depois os criminosos começavam a ameaçar os compradores. Um dos integrantes da quadrilha é do tráfico da Chatuba, uma comunidade do município de Mesquita, e responde por dois homicídios e duas tentativas de homicídio. A polícia conseguiu chegar a essa quadrilha depois que uma das vítimas entrou em contato porque estava sendo ameaçada de morte caso não fizesse o pagamento à quadrilha. Os agentes, de posse das informações e com apoio da Polícia Rodoviária Federal, conseguiram chegar ao esconderijo dos três criminosos.

No local, foram apreendidos quatro veículos roubados e que provavelmente seriam comercializados pelo bando. Os automóveis valem aproximadamente R$ 400 mil. Agora, a polícia do Rio de Janeiro investiga outros integrantes da quadrilha, busca identificar vítimas que foram pressionadas e veículos que foram comercializados ao longo dos últimos meses.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga