Quase 2,3 milhões de crianças de até três anos estão fora da creche por dificuldade de acesso, mostra relatório 

Um novo estudo da organização “Todos Pela Educação” revela um aumento na desigualdade de acesso a creches no Brasil. Atualmente, 2,3 milhões de crianças de até três anos estão fora do ensino infantil, o que corresponde a 41,2% do total nessa faixa etária. O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (11) e baseado em dados do IBGE e do Censo Escolar, mostra que o país está longe de atingir a meta do Plano Nacional de Educação (PNE), que previa 50% de atendimento para essa faixa etária até 2024.

A desigualdade é evidente ao comparar os extremos socioeconômicos. Enquanto 60% das crianças entre os 20% mais ricos do país frequentam creches, a taxa de atendimento entre os 20% mais pobres é de apenas 30,6%. Essa disparidade cresceu nos últimos anos: a diferença no acesso entre os dois grupos saltou de 22 para 29,4 pontos percentuais entre 2016 e 2024.

O estudo também aponta os motivos para as crianças estarem fora da creche. Entre as famílias mais pobres, 28% afirmam que a ausência se deve à falta de vagas ou de uma unidade próxima. Entre os mais ricos, esse índice é de apenas 6%. Por outro lado, a “opção” de manter a criança em casa é citada por 36,5% dos mais pobres e 30% dos mais ricos, mostrando que a falta de oportunidade é o principal fator de exclusão para a população de baixa renda.

