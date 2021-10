Quase 75% das cidades brasileiras não registraram mortes por Covid-19 nesta semana

Pesquisa da Confederação Nacional de Municípios aponta que 80% dos municípios já vacinam adolescentes sem comorbidades e 79,5% já aplicam a terceira dose da vacina em idosos

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A melhora dos indicativos acontece com avanço da vacinação e as medidas sanitárias em vigor



O número de mortes por Covid-19 segue em queda no Brasil. Ao todo, quase 75% dos municípios brasileiros não registraram óbitos pela doença nesta semana. É o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que ouviu 2.165 gestores entre os dias 27 e 30 de setembro. Em relação ao número de casos, a resposta ficou praticamente dividida em três: uma parte registrou crescimento, outra estabilidade e a última não registrou nenhuma contaminação. A melhora dos indicativos acontece com avanço da vacinação e as medidas sanitárias em vigor. O estudo aponta que 80% dos municípios já vacinam adolescentes sem comorbidades a partir dos 12 anos e outros 79,5% já começaram a aplicar a dose de reforço na população idosa. O restante das cidades aplica imunizantes em jovens entre 18 e 24 anos. De acordo com a CNM, mesmo com a alta cobertura vacinal, 97% dos gestores mantém o uso de máscaras obrigatório em lugares coletivos. Mesmo com toda a população vacinada, 62% das prefeituras pretendem continuar com a medida e outros 32% ainda não decidiram.

*Com informações da repórter Nanny Cox