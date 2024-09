Quatro pessoas morrem baleadas dentro de bar no Rio de Janeiro

Suspeita é que traficantes de uma comunidade rival tenham atacado o local para atingir um suspeito com ligação ao tráfico de drogas

Reprodução/ Jovem Pan O incidente ocorreu em uma uisqueria na entrada de uma comunidade em Turiaçu



Quatro pessoas morreram em um ataque a tiros em um bar na Zona Norte do Rio de Janeiro neste fim de semana. O incidente ocorreu em uma uisqueria na entrada de uma comunidade em Turiaçu. Além dos quatro mortos, outras cinco pessoas ficaram feridas, das quais três já receberam alta e duas permanecem internadas, uma em estado estável e outra em estado grave após ser atingida nos membros inferiores. Entre os mortos, estava o dono do bar e outros frequentadores, dois dos quais tinham antecedentes criminais, segundo a polícia. A suspeita é que traficantes de uma comunidade rival tenham atacado o local para atingir um suspeito com ligação ao tráfico de drogas, resultando no ferimento de nove pessoas. O caso fez lembrar um incidente similar ocorrido no mês passado em Vila Isabel, também na Zona Norte, onde cinco pessoas foram mortas em um bar. Após o ataque em Turiaçu, moradores realizaram protestos e manifestações. A Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro está à frente das investigações.

Publicado por Luisa Cardoso