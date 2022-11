Queiroga faz apelo a pais e responsáveis para que vacinem filhos contra a poliomielite

Ministro da Saúde alertou que o país está longe da meta de imunizar 90% das crianças; índice está em 70% atualmente

Reprodução/ Twitter @mqueiroga2 Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em pronunciamento sobre poliomielite



Neste domingo, 6, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um alerta em rede nacional em defesa da vacinação contra a poliomielite. O pronunciamento durou pouco mais de três minutos e ele apela para que pais e responsáveis vacinem os filhos: “Há 32 anos, a região das Américas é considerada livre da poliomielite. Mas infelizmente as coberturas vacinais estão caindo no mundo, assim como no nosso Brasil. Situação agravada com a pandemia da Covid-19. Corremos o risco de perder essa importante conquista”. Queiroga alertou que o país está longe da meta de imunizar 90% das crianças, pois este índice está em 70% atualmente. “O ministério da Saúde está empenhado para manter o Brasil livre da poliomielite. Na última Conferência Sanitária Pan-americana, realizada em Washington, nos Estados Unidos, em setembro deste ano, o Brasil propôs a discussão deste tema [poliomielite] na pauta de discussões, convocando todos os países da américa para unir esforços no combate à pólio”, declarou o ministro.

Também foi destacado que o Governo Federal lançou recentemente um plano de resposta à poliomielite e defendeu o trabalho do SUS: “Não podemos aceitar que ninguém, especialmente as nossas crianças, adoeçam e morram de doenças para as quais já existe vacina há tanto tempo. O nosso Sistema Único de Saúde (SUS), patrimônio de todos os brasileiros, está preparado para essa luta, que é de todos nós”. Confira o discurso completo no vídeo abaixo.

Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis: vacinem suas crianças contra a poliomielite. Não podemos aceitar que ninguém, especialmente as nossas crianças, adoeçam e morram de doenças para as quais já existe vacina há tanto tempo. pic.twitter.com/8pNmLVtEJK — Marcelo Queiroga 🇧🇷🇧🇷 (@mqueiroga2) November 7, 2022

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore