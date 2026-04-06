Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > ‘Queremos que os municípios tenham uma autonomia maior’, diz presidente da APM

‘Queremos que os municípios tenham uma autonomia maior’, diz presidente da APM

Em entrevista ao Jornal da Manhã no 68º Congresso Estadual de Municípios, Fred Guidoni defendeu a repactuação do bolo tributário e alertou sobre as responsabilidades financeiras das prefeituras

  • Por Marcelo Mattos e Nícolas Robert
  • 06/04/2026 14h36
  • BlueSky
Divulgação / Agenda SP + Verde Fred Guidoni, presidente da Associação Paulista de Municípios (APM) Fred Guidoni, presidente da Associação Paulista de Municípios (APM)

O presidente da Associação Paulista de Municípios (APM), Fred Guidoni, afirmou que o objetivo do 68º Congresso Estadual de Municípios, realizado no complexo do Anhembi, é dar às cidades uma “autonomia maior”, para fazerem frente às demandas que a sociedade precisa. A declaração foi dada em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News.

“O que a gente quer é que os municípios tenham uma autonomia maior, recebam mais desse bolo tributário e aí possam fazer frente às demandas que a sociedade tanto quer e precisa”, disse.

Prefeitos de diversas cidades do estado de São Paulo estão reunidos no congresso, que ocorre na capital paulista, para discutirem a relação das cidades com os governos estadual e federal. A principal demanda dos gestores locais é a descentralização dos recursos.

O encontro, que acontece entra esta segunda (6) e quarta-feira (8), debate a fundo a força do municipalismo e os impactos práticos da reforma tributária. Segundo Guidoni, a APM apresentará um estudo detalhado sobre os cenários para as contas públicas das cidades paulistas na próxima década. O presidente da associação fez um alerta aos gestores locais: “Aqueles que ganham, aqueles que perdem… Chamamos a atenção dos gestores públicos locais para que eles tenham uma atenção redobrada nos próximos anos quanto à sua arrecadação”. A incerteza sobre as novas regras, inclusive, já motivou alguns prefeitos a aumentarem o IPTU com receio de perda de receitas.

Outro ponto das discussões é a revisão do Pacto Federativo. A crítica da APM reside no fato de que a população vive e demanda serviços nas cidades — como saúde, educação e segurança —, mas a maior parte dos impostos arrecadados fica concentrada no governo federal, em Brasília.

Guidoni explicou que, desde a Constituição de 1988, quando os municípios foram reconhecidos como entes federados autônomos, as prefeituras vêm assumindo cada vez mais obrigações. “De lá para cá, só obrigação, sem a contrapartida financeira. Então, cada ano que passa, se municipalizam mais serviços, mas não se dá o recurso necessário para manter essa municipalização”, argumentou, citando como exemplos a responsabilidade pela educação primária e a criação das Guardas Civis Metropolitanas.

Além das pautas administrativas e fiscais, o evento também serve como um termômetro político, especialmente por conta das eleições municipais que se aproximam. Com a presença de autoridades dos governos estadual e federal, o congresso se torna um espaço de articulação. “O palco está aberto para aqueles que quiserem fazer uso, vir aqui tentar convencer os prefeitos do melhor caminho e dos seus planos de governo”, concluiu o presidente da APM.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >