Ratinho Júnior acredita que reforma tributária vai ajudar na recuperação econômica

Governador do Paraná citou programa estadual para obras de infraestrutura e facilitação do crédito

O governador do Estado do Paraná, Carlos Roberto Massa, o Ratinho Júnior, considera que reformas estruturantes, como a da Previdência e tributária, são fundamentais para um crescimento mais robusto da economia. “Não acho que a reforma tributária vai diminuir impostos, mas vai simplificar. E isso vai ajudar as empresas a gastarem menos com contabilidade e produzir mais. O governo precisa criar um ambiente para que empresas gerem mais empregos para aquecer o comércio e a roda girar.”

Em entrevista à Jovem Pan. Ratinho Júnior citou o programa Recupera Paraná, que é “uma série de investimentos do governo do Estado para obras de infraestrutura e facilitação do crédito”. Ele ainda lembrou que isentou 207 micro e pequenas empresas do pagamento de impostos. “Esse modelo político de colaboração do governo federal e e estadual é fundamental. O momento é duro para todo governante que está na linha de frente, como prefeitos, governadores e secretários de Saúde. O que temos feito é buscado inspiração em países que tiveram uma crise aguda e conseguiram sair dela com menos prejuízo possível na economia e na saúde”, disse.

Carlos Roberto Massa contou que já fez cinco exames para detecção da Covid-19, mas que todos deram negativo. O primeiro deles foi realizado após retornar na viagem com o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, em março, em que diversos membros do governo foram infectados. Na última semana, um funcionário do seu gabinete também testou positivo.