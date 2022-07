Receita Federal alerta sobre golpes aplicados na internet em seu nome

Segundo a instituição, estelionatários estão usando se passando por ela e por suas alfândegas em anúncios de vendas de produtos muito abaixo do preço de mercado

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Receita Federal afirma que nem ela e nem suas alfândegas comercializam qualquer tipo de mercadoria



De acordo com a Receita Federal, golpistas estão usando o nome do órgão e de suas alfândegas em anúncios de vendas de produtos muito abaixo do preço de mercado. Segundo a instituição, os estelionatários responsáveis por esses golpes na internet usam anúncios pagos para enganar os consumidores. A Receita ainda esclareceu que nem ela e nem suas alfândegas comercializam qualquer tipo de mercadoria. Em nota, o órgão reforçou que é responsável pelo combate à pirataria, ao tráfico de drogas, ao tráfico internacional de armas de fogo, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e outras atividades relacionadas aos ilícitos tributários e aduaneiros.

*Com informações da repórter Marília Sena