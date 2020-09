Para ela, a candidatura de centro-esquerda tem espaço na capital paulista como uma alternativa de diálogo e de oposição ao governo federal

Jovem Pan Segundo Marina, o programa da sigla está concentrado no saneamento básico, acesso ao verde e na qualidade do ar



Rede Sustentabilidade lança Marina Helou como candidata à prefeitura de São Paulo. O evento que confirmou a deputada estadual aconteceu pela internet e foi transmitido nas redes sociais do partido nesta terça-feira, 8. Segundo Marina, o programa da sigla está concentrado no saneamento básico, acesso ao verde e na qualidade do ar. Ela ainda defende que a candidatura de centro-esquerda tem espaço na capital paulista como uma alternativa de diálogo e de oposição ao governo federal.

Quase sem tempo de TV e fora dos debates, a sigla pretende alcançar o eleitorado a partir das redes sociais. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alerta que a campanha deve fugir da tática por ela chamada de “política da lacração”. Para a ex-senadora, o lançamento de uma candidata mulher pela Rede Sustentabilidade em São Paulo é importante para mostrar novas formas de governo. O partido lançará também 38 candidatos à Câmara Municipal, sendo 15 mulheres.

*Com informações do repórter Vinícius Nunes