Reforma tributária deverá simplificar impostos de bens e serviços, avaliam especialistas

Advogados atuantes na área financeira convergem sobre a necessidade de alteração das atuais regras tributárias; atualmente existem duas PEC’s que tratam sobre o tema em tramitação no Congresso Nacional

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/11/2020 Economia brasileira deve ter ligeiro crescimento nesse ano, segundo projeções de órgãos internacionais



A reforma tributária domina os discursos do governo federal, que pretende votar o projeto ainda no primeiro semestre desse ano. Em um país polarizado, poucos assuntos são consenso, mas a modificação no sistema tributário é um tema de ampla convergência. Para entender qual a melhor proposta a ser aprovada e que trará mais benefícios à população, a equipe de reportagem da Jovem Pan conversou com especialistas para entender como simplificação dos tributos pode melhoras a vida do brasileiro. O objetivo é “enxugar” os tributos no setor de bens e serviços, de onde vem a maior parte da arrecadação de impostos do governo. É o que explica o advogado especialista na área, Daniel Moretti. “Quando você compra uma lata de refrigerante ou garrafa de água, você tem embutido ali os tributos incididos na produção, venda e revenda. Esses chamados de indiretos, a reforma tributária relativa a eles está mais amadurecida”, afirmou. A ideia central da reforma tributária é a simplificação do imposto. Por isso, neste momento, não deve ter nenhuma alteração no valor para o contribuinte. No Congresso Nacional tramitam em destaque duas propostas: a PEC 45 e a PEC 110. Para os especialistas, o texto final deve ser uma junção dos dois projetos de emenda à Constituição. Tudo isso, no entanto, ainda está em discussão. É o que ressalta o advogado membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, André Luiz Pereira. “São as que mais sinalizam um cenário viável para o Brasil. Havia um grande advogado que dizia que o ótimo é inimigo do bom. E, portanto, nós temos que abraçar esses projetos existentes. O da PEC 110 que unifica vários tributos, sem prejuízo de uma análise mais acurada da PEC 45 que entrega inovações interessantes”, disse.

*Com informações da repórter Camila Yunes