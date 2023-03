São Paulo inicia vacinação bivalente contra a Covid-19 para gestantes e puérperas nesta segunda-feira

Grupo anterior, de idosos, imunossuprimidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, continua podendo receber o imunizante no Estado

Tânia Rêgo/Agência Brasil Vacina bivalente protege também contra as subvariantes da Ômicro do novo coronavírus



O Estado de São Paulo ampliou a vacinação contra a Covid-19 com a vacina bivalente. A partir de agora gestantes e quem acabou de ter um bebê já podem procurar uma unidade básica de saúde para receber a dose da vacina bivalente, que protege também contra as subvariantes da Ômicron. Em todo o Estado, 458 mil pessoas fazem parte desse grupo. E, só na capital paulista, a estimativa da Secretaria Municipal da Saúde é de que 130 mil recebam a dose. No final do expediente das unidades básicas de saúde, no momento da chamada “xepa da vacina”, se, por ventura, sobrarem doses remanescentes, os profissionais de saúde também podem procurar os postos para se vacinar com a dose bivalente. Para isso, é preciso é morar próximo à Unidade Básica de Saúde. As doses que sobram são oferecidas nesse momento apenas para quem se inscrever na xepa. É necessário apresentar o comprovante de residência.

O objetivo do Ministério da Saúde é vacinar as pessoas que fazem parte de grupos de risco e que podem contrair os casos mais graves da Covid-19. A vacina bivalente disponível em São Paulo para os outros grupos anteriores: quem tem mais de 60 anos, quem mora ou trabalha em instituições de longa permanência, imunossuprimidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. A vacinação contra a Covid-19 ocorre durante de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e também nas AMAs Integradas, a partir das sete horas da manhã até às sete horas da noite. Nos finais de semana ocorre aos sábados nas Amas Integradas com UBS, das sete horas da manhã até às sete horas da noite.

*Com informações da repórter Soraya Lauand