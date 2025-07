Chuvas no México deixam um bebê morto e inundam casas no oeste do país

Tempestade causou o desabamento de um armazém, que inicialmente deixou dois menores feridos, disse aos repórteres Mario Alberto Espinosa, chefe da Proteção Civil de Zapopan

Photo by ULISES RUIZ / AFP Soldados do Exército patrulham a área afetada por enchentes repentinas devido às fortes chuvas em Zapopan, estado de Jalisco, México



Pelo menos uma menor morreu e dezenas de casas e ruas foram inundadas pelas fortes chuvas que atingiram o município de Zapopan, no oeste do México, na noite de terça-feira (15). A tempestade causou o desabamento de um armazém, que inicialmente deixou dois menores feridos, disse aos repórteres Mario Alberto Espinosa, chefe da Proteção Civil de Zapopan. Mais tarde, o corpo de bombeiros local confirmou que um dos feridos, uma menina de três meses, morreu em decorrência dos ferimentos. As chuvas também arrastaram veículos, móveis e lixo, deixando as ruas enlameadas. No total, 144 casas e 30 veículos foram danificados pelas chuvas, segundo o mais recente balanço das autoridades.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Zapopan faz parte da região metropolitana de Guadalajara, uma das maiores cidades do México, que abriga um dos estádios da Copa do Mundo de 2026. “Vários veículos foram inundados e casas foram afetadas (…). No local, a equipe está prestando atendimento médico e trabalhando na avaliação dos danos”, disse o sistema local de Proteção Civil em um comunicado.