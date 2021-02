Reino Unido pede prova de vida da princesa Latifa a Dubai

A exigência acontece após a princesa publicar uma série de vídeos em que afirma ter sido sequestrada pela própria família

Reprodução Twitter TeamFreeLatifa No vídeo, gravado com um celular, de dentro do banheiro, a princesa afirma que está confinada dentro de uma mansão



O Reino Unido está pedindo provas de que a princesa Latifa filha do emir de Dubai, nos Emirados Árabes, está “viva e com boa saúde”. A exigência foi feita nesta quarta-feira, 17, após a princesa publicar uma série de vídeos em que afirma ter sido sequestrada pela própria família. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, disse que as imagens que vieram a público são muito angustiantes e preocupantes. No vídeo, gravado com um celular, de dentro do banheiro, a princesa afirma que está confinada dentro de uma mansão e que o banheiro é o único cômodo em que ela tem permissão para fechar a porta. A princesa também relata que as janelas de local onde está presa ficam fechadas e que há policiais dentro e fora da casa. Latifa afirma, ainda, que a polícia diz que ela “ficará na prisão por toda a vida” e que ela “nunca mais verá o sol”.

Além do ministro britânico, o Alto Comissariado das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos afirmou à imprensa que contatará os Emirados Árabes para saber sobre a princesa sequestrada. Dominic Raab, afirmou que este é o “caminho correto” a seguir e que o Reino Unido continuará atento ao caso. Essa não é a primeira vez que as filhas do emir fazem acusações contra ele: em 2018, a princesa Latifa tentou sem sucesso escapar de barco; em 2000, a outra filha, Shamsa, conseguiu escapar por dois meses até ser encontrada e levada de volta para Dubai.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini