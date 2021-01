Empresa suspende voos entre Brasil e Emirados Árabes por risco de variantes

Último voo permitido do Brasil para Dubai nas próximas semanas está marcado para 31 de janeiro e sairá de São Paulo; Emirados Árabes engrossam lista países com restrições

Paulo Pinto/ Fotos Públicas Último voo para Emirados Árabes vai partir do Brasil no dia 31 de janeiro



Devido ao atual quadro mundial da Covid-19, com novas variantes aparecendo em países como Brasil, África do Sul e Reino Unido, a companhia aérea Emirates resolveu suspender, de 1 a 10 de Fevereiro, todos os voos de passageiros entre Dubai e São Paulo. O último voo na rota, antes da parada será no dia 31 de janeiro e sairá da capital paulista para os Emirados Árabes. Depois dessa data clientes não serão aceitos nos pontos de embarque e deverão procurar o centro de atendimento para as remarcações. O Brasil entra, assim, em uma bolha de restrições de voos, que já inclui diversos países da Europa, especialmente Portugal, que fechou as portas nesta semana aos viajantes com a suspensão da ligação entre os países até 14 de fevereiro. Engrossam a lista Estados Unidos, Aruba, Turquia, St. Maarten, Colômbia, Peru, entre outros destinos. As nações estão de olho nas novas cepas e com isto muitas não querem se arriscar recebendo cidadãos que habitam áreas sem controle adequado.

*Com informações do repórter Daniel Lian