Relatório sobre impeachment de Witzel será apresentado na quinta-feira

Para que o rito tenha continuidade, neste momento basta apenas aprovação da maioria simples

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Muito provavelmente ele deve ser apreciado na próxima semana



O relator do impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deputado Waldeck Carneiro, vai apresentar na próxima quinta-feira (29) um parecer sobre o processo que pode dar continuidade ao rito na comissão mista. Waldeck Carneiro vem se debruçando em cima do relatório ao longo dos últimos dias e vai entregar o documento aos cinco deputados e cinco desembargadores. A ideia dele é dar continuidade ao rito do impeachment — mas isso não significa dizer que ele já esta afastado definitivamente.

Esse juízo final deve acontecer entre o fim de janeiro e inicio de fevereiro de 2021, quando vai ser votado o futuro politico do governador. A partir da entrega do relatório, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem até 48 horas para programar a votação. Muito provavelmente ele deve ser apreciado na próxima semana. Para que o rito tenha continuidade, neste momento basta apenas maioria simples — 6 votos de 10. Mas, lá na frente, para que haja a cassação dos direitos, são necessário 2/3 dos votos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga