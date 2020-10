Governador de São Paulo, João Doria, será o entrevistado do Direto ao Ponto

Programa vai ao ar nesta segunda-feira, 26, a partir das 21h30, e será transmitido pelo canal Jovem Pan News, no YouTube

Flavio Corvello/Estadão Conteúdo Atual governador de São Paulo, Doria foi prefeito da capital paulista, por 15 meses, quando se licenciou do cargo, em 2018, para disputar as eleições para o cargo que ocupa hoje



O Direto ao Ponto, da Jovem Pan, receberá nesta segunda-feira, 26, a partir das 21h30, o atual governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O político e empresário foi prefeito de São Paulo, por 15 meses, quando se licenciou do cargo, em 2018, para disputar as eleições para governador – vencendo nas urnas em segundo turno. Doria será entrevistado pela seleta bancada do programa, composta pela jornalista, economista e apresentadora do Economia em Foco e do Jornal Jovem Pan, Denise Campos Toledo; jornalista e analista-chefe do portal JOTA em São Paulo, Fábio Zambeli; jornalista e diretor de redação da Revista ISTOÉ, Germano Oliveira; e pela economista e empresária, Renata Barreto.

No ar há um mês, o programa apresentado por Augusto Nunes mantém um excelente índice na audiência e debates calorosos durante a exibição. O episódio de estreia bateu recorde de audiência no horário nobre e ultrapassou seu concorrente direto, o Roda Viva, da TV Cultura, com mais de 65 mil telespectadores simultâneos no canal Jovem Pan News, no Youtube. O vice presidente da República, Hamilton Mourão, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o publicitário Nizan Guanaes e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, já passaram pela sabatina semanal da Jovem Pan. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h, e é transmitido pelo canal Jovem Pan News, no YouTube.