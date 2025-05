INSS começa a pagar segunda parcela do 13º e devolver descontos de associações nesta segunda-feira

Ao todo, 34,2 milhões de aposentados e pensionistas receberão a antecipação; recursos serão enviados até 6 de junho

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta segunda-feira (26), a liberação da segunda parcela do 13º salário para aposentados. Além disso, o órgão irá restituir R$ 292,7 milhões que foram descontados de mensalidades de associações e sindicatos em abril. Os depósitos na conta dos beneficiários ocorrerão até o dia 6 de junho.

Os descontos foram realizados devido a um bloqueio temporário, que foi instaurado após a identificação de fraudes relacionadas a essas associações. A devolução dos valores seguirá o cronograma habitual de pagamentos do INSS, garantindo que os segurados recebam o que é devido.

Para os aposentados que recebem um salário mínimo, as datas de pagamento são organizadas de acordo com o final do número do benefício. Os pagamentos começam em 26 de maio e vão até 6 de junho, com datas específicas para cada final de número, garantindo que todos recebam em tempo hábil.

Aqueles que recebem acima do salário mínimo também têm um calendário de pagamento, que se inicia em 2 de junho e se estende até o dia 6 do mesmo mês. As datas são divididas conforme os finais dos números, permitindo uma organização eficiente na liberação dos valores.

O INSS decidiu suspender os descontos relacionados a associações na folha de pagamento, o que significa que não haverá mais retenções desse tipo. Os segurados têm a opção de verificar se houve descontos indevidos por meio do aplicativo Meu INSS ou pela Central 135.

O governo estabeleceu um prazo de 15 dias úteis para que as entidades comprovem a autorização dos aposentados para os descontos. Caso um desconto seja considerado indevido, o valor será restituído. Os aposentados podem solicitar a devolução de mensalidades descontadas de forma incorreta entre março de 2020 e março de 2025.

O INSS já notificou cerca de 9,4 milhões de aposentados e pensionistas sobre os descontos realizados. Para contestar qualquer valor, os segurados devem utilizar o aplicativo Meu INSS, onde encontrarão as orientações necessárias. É importante ressaltar que toda a comunicação será feita exclusivamente pelo aplicativo, sem o uso de mensagens por SMS ou WhatsApp.

