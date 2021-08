Retomada sem restrições em SP tem bares cheios e turistas animados

Decisão estadual colocou fim aos limites de horário e capacidade nos estabelecimentos; Sociedade Paulista de Infectologia alerta para risco da flexibilização em meio ao avanço da variante Delta

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/08/2021 Cidade de São Paulo registrou alto movimento nos bares nesta terça-feira, 17, primeiro dia de reabertura sem restrições



A cidade de São Paulo registrou alto movimento nos bares nesta terça-feira, 17, primeiro dia de reabertura sem restrições. O retorno sem limitação de horários e capacidade foi comemorada por turistas como a estudante de psicologia Ana Clara, que veio de Goiânia e está há apenas dois dias na capital paulista. Em visita a região da Vila Madalena, conhecida pelos bares e restaurantes, ela afirma que o momento é de início de retomada, mas lembra que os protocolos de segurança sanitários não devem ser esquecidos. “Claro que preocupa um pouco, mas as vacinas começaram a dar um impulso grande, então é um momento que esteja melhorando. Essas medidas têm que ser tomadas até o final do ano que vem, ou vamos vier em um fecha e abre.”

A estudante Débora Costa também está passeando pela capital paulista e endossa a fala da amiga. Para ela, o melhor é preferir espaços sem aglomeração. “Não é o momento de curtir, a gente ainda tem que ter muito cuidado. Usar máscara, álcool gel e não bobear. E preferir ir em momentos que está mais vazio, como meio de semana. Não é o momento de fingir que está tudo bem, mas com cuidado a gente pode voltar aos poucos a vida que tínhamos antes”, afirma. A opinião de Débora é a mesma da Sociedade Paulista de Infectologia. A entidade divulgou nota manifestando preocupação sobre a flexibilização feita pelo governo do Estado. No texto, a diretoria diz que a abertura deveria ser mais gradual e lenta por causa dos riscos trazidos pela variante Delta, que é duas vezes mais transmissível.

Nesta terça-feira, o governador de São Paulo, João Doria, afirmou que mesmo com a reabertura sem restrições, alguns protocolos sanitários devem continuar, como o uso de máscaras, que segue obrigatório pelo menos até o dia 31 de dezembro. “O uso de máscara será continuamente obrigatório até o final desse ano. Mesmo a partir de novembro, quando entraremos em outra etapa de flexibilização.” A cidade de São Paulo alcançou ontem a marca de 100% de vacinação da população adulta, maior de 18 anos, com pelo menos uma dose ou com a vacina de dose única. Segundo a prefeitura, mais de 9,248 milhões de pessoas foram imunizadas na capital paulista.

*Com informações do repórter Fernando Martins