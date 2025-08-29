Ricardo Nunes encerra Congresso Estadual de Municípios e elogia parceria com Tarcísio

Prefeito classifica relação com o governador como um ‘trabalho de time’

Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo Durante Congresso, Ricardo Nunes foi homenageado e elogiou a parceria com o governador Tarcísio de Freitas



O Congresso Estadual de Municípios, realizado em São Paulo, encerrou-se com o lançamento da “Carta São Paulo”. O documento, que reúne reivindicações e diretrizes para prefeitos, foi elaborado para defender a posição dos municípios junto aos governos estadual e federal, abordando temas como a reforma tributária e a aprovação da PEC 66, que trata do novo regime de pagamento de precatórios de estados e municípios. A informação foi confirmada por Fred Guidone, presidente da Associação Paulista de Municípios.

No evento, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi homenageado e elogiou a parceria com o governador Tarcísio de Freitas, classificando a relação como um “trabalho de time”. Nunes também fez críticas à gestão anterior da Cracolândia, especificamente ao “Braços Abertos”, medida adotada pela prefeitura do PT em 2016. Segundo o prefeito, a iniciativa não resolveu o problema e o dinheiro foi usado para “abastecer o tráfico de drogas”.

Ainda em seu discurso, Nunes defendeu a necessidade de tomar decisões “não tão populares” para resolver o déficit atuarial da previdência, que era de R$ 171 bilhões. Ele afirmou que a reforma conseguiu reduzir esse valor em R$ 100 bilhões. O prefeito também destacou os recordes de investimento na cidade, com R$ 18 bilhões no ano passado e uma previsão de mais R$ 16-17 bilhões para o atual.

Por fim, o vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), anunciou uma nova rodada do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), que será lançada nos próximos meses. O fundo financia projetos de prevenção e reparação de danos a bens e direitos coletivos e atenderá a quase 300 prefeitos.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem publicada com auxílio de IA