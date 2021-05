Rio de Janeiro começa a pagar o Supera Rio nesta semana

Projeto foi aprovado em fevereiro e sancionado pelo governador Cláudio Castro; Estado tenta não cometer mesmos erros do governo federal

O Supera Rio, espécie de auxilio emergencial do Estado do Rio de Janeiro, enfim vai sair do papel nesta semana. É o que garantem fontes da Jovem Pan. O projeto foi aprovado em fevereiro e sancionado pelo então governador em exercício Cláudio Castro. Mas, até agora, o Estado não desembolsou R$ 1 sequer. Há vários motivos e explicações para isso. O objetivo é que o projeto, segundo as fontes da Jovem Pan, seja bem focado. E que não haja problemas no cadastro, como os que foram vistos na concessão do auxilio emergencial dado pelo governo federal. Houve um certo atraso também na contratação da empresa que vai operar o serviço e na confecção de cartões que serão utilizados pelos beneficiários para acessar o Supera Rio. O piso da ajuda é de R$ 200, sendo que cada filho pode agregar mais R$ 50. Porém, o limite do beneficio a ser pago é de R$ 300. A estimativa do governo estadual é que, inicialmente, sejam contempladas quase 40 mil famílias pelo auxilio local. E o desembolso deve chegar a quase R$ 9 milhões.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga