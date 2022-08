Rio de Janeiro confirma a morte de um homem por febre maculosa

Doença é causada pela picada do carrapato-estrela, que existe principalmente em áreas de mata ou floresta, geralmente em zonas rurais de distritos específicos

Banco de imagens/Pixabay Carrapato-estrela é o vetor da febre maculosa



A febre maculosa fez uma vítima fatal no município de Valença, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Um trabalhador rural de 56 anos de idade morreu no mês de julho, mas o diagnóstico sobre a causa da morte saiu apenas nesta quinta-feira, 25. O homem teria sido picado pelo carrapato-estrela, que transmite a doença. Ele apresentou um quadro de febre, mal-estar e manchas pelo corpo quando foi levado para o hospital escola da cidade de Valença e ficou internado. O quadro piorou e, dias depois, o homem acabou morrendo. O município emitiu um alerta para os moradores da cidade, especialmente os que vivem ou trabalham na zona rural do distrito onde o trabalhador teria sido picado. A orientação das autoridades de saúde é de que as pessoas fiquem atentas e que quando forem executar e realizar trabalhos em área de mata ou de floresta usem sempre calça comprida, camisas com mangas longas, chapéu e, eventualmente, até mesmo máscara.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga