Rio de Janeiro diz que vacinação contra Covid-19 está normalizada

Perspectiva é de que até 31 de agosto todos adultos tenham recebido pelo menos a primeira dose da vacina no município

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/06/2021 A Prefeitura do Rio de Janeiro afirmou ter vacinas contra a Covid-19 para a próxima semana



Apesar de muitas cidades ter capitais brasileiras terem apresentando escassez de imunizante ao longo dos últimos dias, a Prefeitura do Rio de Janeiro assegura que a campanha de vacinação contra Covid-19 na cidade está normalizada. De acordo com autoridades locais, há estoque de vacina suficiente para até, pelo menos, semana que vem. No momento estão sendo vacinadas as pessoas com menos de 50 anos de idade. A perspectiva é de que até 31 de agosto todos adultos, ou seja, todas as pessoas com mais de 18 anos, tenham tomado pelo menos a primeira dose da vacina. A população adulta é estimada em 5,2 milhões pessoas, de acordo com o último senso do IBGE. A cidade do Rio de Janeiro já contabiliza quase 2,8 mil pessoas imunizadas com pelo menos uma dose. Enquanto na cidade do Rio de Janeiro a situação é considerada sob controle, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, os problemas reapareceram. A Prefeitura da cidade foi obrigada, mais uma vez, a suspender a campanha de imunização. Em Duque de Caxias só há vacina suficiente para a aplicação da segunda dose para aquelas pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca. O governo do Estado do Rio de Janeiro, inclusive, começou a distribuir nesta quarta-feira, 23, mais de1 milhão de vacinas produzidas pela Fiocruz para os 92 municípios do Estado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga