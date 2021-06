EUA vão enviar 3 milhões de doses da vacina da Janssen ao Brasil

Informação foi confirmada pelo secretário-assistente de imprensa da Casa Branca, Kevin Munoz, nas redes sociais; imunizantes chegarão ao Brasil na cidade de Campinas, no interior de São Paulo

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Doses deixarão os EUA nesta quinta-feira, 24



O governo dos Estados Unidos irá enviar três milhões de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Janssen de forma direta ao Brasil. Como o imunizante é de dose única, isso permitirá que três milhões de pessoas sejam vacinadas com o lote. Segundo a agência de notícias Reuters, as doses sairão da Flórida nesta quinta-feira, 24, e chegarão à cidade de Campinas, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pelo secretário-assistente de imprensa da Casa Branca, Kevin Munoz, nas redes sociais. “Amanhã continuaremos o trabalho de enviar mais vacinas para o mundo e acabar com o vírus em todos os lugares, com 3 milhões de doses para o Brasil”, disse Munoz no Twitter, respondendo uma publicação sobre o tema. Esta foi a primeira vez que o Brasil apareceu na lista de doação direta das vacinas dos EUA, sendo que, até o momento, só aparecia na lista de países que seriam beneficiados através do consórcio Covax Facility.