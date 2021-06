Brasil registra 115 mil casos de Covid-19 em 24 horas e bate recorde

No mesmo período, foram contabilizadas 2.392 novas mortes causadas pela doença; dados foram divulgados pelo Conass

ALEXANDRE GONÇALVES/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/03/2021 Paciente chega na emergência do Hospital e Maternidade OASE, em Timbó, Santa Catarina na tarde desta quarta-feira (03), em meio à pandemia do novo coronavírus



Nas últimas 24 horas, o Brasil bateu um novo recorde ao registrar 115.228 novos casos de Covid-19, o maior número desde o início da pandemia, em março de 2020. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus e suas variantes saltou para 18.169.881. No mesmo período, foram contabilizadas 2.392 mortes pela doença, o que faz com que o total de vítimas fatais do novo coronavírus seja de 507.109. A taxa de letalidade da doença seguiu estável em 2,8%. Por outro lado, a taxa de mortalidade aumentou para 241,3 a cada 100 mil habitantes enquanto que a taxa de incidência subiu para 8.646,3 a cada 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass), através de atualização feita às 18h desta quarta-feira, 23.