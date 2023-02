Rio de Janeiro inicia ano com 23 casos de balas perdidas

Do total de ocorrências registradas, 18 pessoas sobreviveram e 5 não resistiram aos ferimentos; último caso é de uma adolescente de 14 anos de idade

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Tiroteios no Rio de Janeiro provocam feridos por 'balas perdidas'



A região metropolitana do Rio de Janeiro já possui, no ano de 2023, 23 vítimas de bala perdida, segundo estatísticas mapeadas pela plataforma Fogo Cruzado. Do total, 18 pessoas ficaram feridas, mas sobreviveram, e cinco morreram. O último caso registrado foi de uma adolescente de 14 anos de idade, atingida quando estava fazendo um lanche em um estabelecimento comercial em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um tiroteio que ocorria próximo de onde ela estava teve um homem executado. A jovem foi levada ao Hospital Adão Pereira Nunes, no mesmo bairro, com uma bala alojada na coluna vertebral. Ela corre risco de vida. O estado de saúde é considerado grave, e os médicos aguardam o momento mais adequado para tentar retirar o projétil.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga