Rio de Janeiro inicia maior distribuição de vacinas contra Covid-19 até agora

São Gonçalo, Niterói e Maricá vão fazer a retirada no próprio centro do Estado; 88 cidades vão receber doses via aérea ou terrestre

JOSÉ MARCOS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/03/2021 Ao todo, 618,2 mil são do Instituto Butantan e apenas 10 mil da vacina de Oxford



O governo do Rio de Janeiro inicia nesta segunda-feira, 22, a maior distribuição de vacinas contra Covid-19 na campanha de imunização em meio a pandemia da doença. Cerca de 759,1 mil doses vão começar a ser distribuídas nesta segunda. Algumas cidades, como na capital, São Gonçalo, Niterói e Maricá, vão fazer a retirada no próprio centro de distribuição do Estado. As outras 88 cidades esperam as vacinas que vão ser entregues pelo governo do Rio de Janeiro através de via terrestre ou helicópteros da policia e do Corpo de Bombeiros.

A ampla maioria dessas vacinas são CoronaVac. Ao todo, 618,2 mil são do Instituto Butantan e apenas 10 mil da vacina de Oxford. Além disso, o governo do Estado está antecipando a aplicação de vacinas que estavam reservadas para serem segunda dose e agora serão aplicadas como primeira. Como há maior produção de vacinas, já se tem mais facilidade para o planejamento e previsibilidade. Com isso, o Estado do Rio de Janeiro agora recebe do Ministério da Saúde 2,7 milhões doses de vacinas — sendo 2,3 mil de CoronaVac.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga