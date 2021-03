Rio de Janeiro terá super feriado de dez dias para conter pandemia

Prefeitura da capital queria medidas mais duras, mas não encontrou respaldo dentro do governo do Estado

ANDRE MELO ANDRADE/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO No Estado, são mais de 35 mil óbitos por Covid-19 e mais de 620 mil pessoas infectadas pela doença



O Rio de Janeiro deve ter um super feriado de dez dias entre o mês de março e abril para tentar conter a pandemia de Covid-19. A ideia brotou de reuniões neste final de semana envolvendo representantes do governo do Estado, Prefeitura e do setor produtivo. São sete dias de feriado e três de folga. Essa ideia precisa ser avaliada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que vê com simpatia a iniciativa do governo fluminense. A Prefeitura do Rio de Janeiro queria medidas mais duras e radicais, um verdadeiro lockdown, mas não encontrou respaldo dentro do governo do Estado.

Governo teme pelas consequências sociais e econômicas e entende que um lockdown não teria o efeito sanitário desejado. Se tudo acontecer como o governo do Estado imagina, durante esses dez dias, escolas públicas e privadas não vão funcionar. Além das praias, que vão continuar fechadas. Haverá, também, um escalonamento do funcionamento de atividades produtivas. Setores como serviços e comércio vão funcionar em horário mais reduzido. Serviços essenciais não vão parar durante o super feriado. No Estado, são mais de 35 mil óbitos por Covid-19 e mais de 620 mil pessoas infectadas pela doença.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga