Rio de Janeiro investiga nova variante do coronavírus em Porto Real

É a sexta variante contabilizada pelas autoridades de Saúde do Estado; já foram identificados quase 20 casos da nova cepa, a P.5, em São Paulo

Uma nova variante da Covid-19 foi registrada nas últimas horas no Rio de Janeiro. A chamada variante P.5 foi identificada na cidade de Porto Real, no Sul Fluminense. Essa é a sexta variante contabilizada pelas autoridades de Saúde do Rio de Janeiro. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, já há quase 20 casos confirmados dessa cepa no Estado de São Paulo. E o Sul Fluminense, local onde o novo caso foi registrado, fica próximo ao território paulista. No Rio, outras cinco variantes foram detectadas ao longo desta pandemia: P.2, P.1 (Gamma), P.1.2, B.1.1.7 (Alpha) e B.1. Isso acontece pouco tempo depois do Rio de Janeiro registrar um caso importado na variante indiana (Delta) em um trabalhador do setor de petróleo que estava na Ásia e trouxe a doença para o Estado. Felizmente, não há registros de transmissão local da doença. O homem infectado com a variante delta esteve de quarentena, mas já foi liberado e voltou a vida normal na cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O Estado do Rio, ao longo desta pandemia de coronavírus, já contabilizou quase 55 mil pessoas mortas e aproximadamente 935 mil contaminadas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga