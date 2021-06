Prefeitura de São Paulo muda datas de vacinação contra a Covid-19; confira o calendário

Imunização na capital paulista foi suspensa nesta terça-feira, 22, para reabastecer os postos de vacinação e deve ser retomada nesta quarta, 23

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pessoas com 45 anos ou mais serão contempladas até o fim da semana



A vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo foi suspensa nesta terça-feira, 22, para que os postos de saúde nos quais são feitas as aplicações sejam reabastecidos com novas doses e imunizantes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram repassadas 181 mil dodes da CoronaVac e 30 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford. A previsão da SMS é de que a vacinação seja retomada nesta quarta-feira, 23, com pessoas de 49 anos sendo contempladas. A aplicação da segunda dose para o público elegível também estará disponível. Na quinta-feira, pessoas com 48 anos serão vacinadas na capital. Em nota, a Secretaria também informou que novas datas do calendário serão “divulgadas posteriormente”. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, o secretário Edson Aparecido afirmou que a vacinação será retomada na quarta. “Amanhã voltamos a vacinação ao normal em São Paulo”, disse Aparecido.

Confira o calendário com as novas datas: