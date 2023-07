Rio de Janeiro lança aplicativo para agilizar chamados à polícia nas escolas

Reprodução/Twitter/@PMERJ Polícia Militar do Rio de Janeiro poderá ser acionada por escolas por meio do novo aplicativo



O Rio de Janeiro lançou nesta segunda-feira, 3, o aplicativo “Rede Escola”, desenvolvido pela Polícia Militar para agilizar o acionamento de viaturas em caso de ocorrências nas escolas. Já disponível para celulares Android e iOS, a ferramenta será destinada aos profissionais das redes pública e privada de educação, alunos e funcionários em geral. Nela, a polícia poderá ser acionada por meio de um botão de emergência à disposição na tela do celular. Por meio do aplicativo, o operador da polícia recebe o pedido de socorro em tempo real e aciona a viatura mais próxima da escola. Em caso de dúvidas, o governo do Estado disponibilizou um manual para ensinar a fazer o download e cadastramento na ferramenta. Assim como a Patrulha Escolar e de Proteção à Criança e ao Adolescente, além do ciclo de formação dos servidores da rede de ensino voltado para prevenção de risco em ambiente escolar, o Rede Escola faz parte de um pacote de medidas do governo do Estado para ampliar a segurança nas escolas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.