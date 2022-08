Rio de Janeiro não tem previsão para retomar vacinação infantil contra a Covid-19

Prefeitura da capital fluminense aguarda um acordo que seria costurado entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan para o fornecimento de mais vacinas

Divulgação/Governo de SP Crianças de 3 a 4 anos só podem se vacinar no Rio de Janeiro se já tiverem tomado a primeira dose



A vacinação de crianças de 3 a 4 anos no Rio de Janeiro não tem previsão de retomada. A campanha foi paralisada no dia 8 de agosto por falta de imunizantes. A capital fluminense foi a primeira capital brasileira a iniciar a vacinação contra a Covid-19 para esta faixa etária e tinha em estoque cerca de 70 mil doses de CoronaVac e começou a vacinar as crianças logo após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Desde o começo, o compromisso era paralisar a vacinação da primeira dose assim que fosse usado metade do estoque, caso novos lotes não chegassem. Foi o que aconteceu e até o momento o Ministério da Saúde não enviou novos imunizantes. A Prefeitura do Rio de Janeiro aguarda um acordo que seria costurado entre o ministério e o Instituto Butantan para o fornecimento de mais vacinas, que seriam posteriormente distribuídas para todos os Estados brasileiros. Por enquanto, dentro da faixa etária de 3 a 4 anos, só podem voltar aos postos de vacinação as crianças que já tomaram a primeira dose.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga