Rio de Janeiro recebe mais vacinas nesta quarta e deve retomar dose de reforço em idosos

Campanha de vacinação com terceira dose está suspensa na capital carioca desde o último sábado, por falta de imunizantes

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Idosos devem voltar a receber a dose de reforço no Rio de Janeiro até a próxima sexta-feira, 22



Nesta quarta-feira, 20, vão chegar no Rio de Janeiro mais doses de vacinas contra a Covid-19. A expectativa da prefeitura da cidade é utilizar os novos lotes para retomar a campanha de vacinação com a terceira dose em idosos até a próxima sexta-feira, 22. A campanha foi suspensa no último sábado, 16, pela escassez de imunizantes. Segundo a gestão municipal, nas últimas semanas foram recebidas menos vacinas do que havia acordado com o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, tendo chegado 310 mil vacinas a menos. Na última terça-feira, 19, o Governo do Estado do Rio de Janeiro recebeu 304 mil doses, mas os imunizantes já possuem uma utilização definida, devendo ser aplicadas como segunda dose de pessoas que aguardam a finalização do ciclo vacinal.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga