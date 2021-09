Rio de Janeiro tem novas flexibilizações de medidas restritivas a partir da terça-feira

Público deverá voltar aos estádios de futebol, que funcionarão com até 50% da capacidade total, e eventos de 500 pessoas poderão ser realizados

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Estádios passarão a funcionar com 50% da capacidade



A cidade do Rio de Janeiro terá a partir da terça-feira, 21, mais flexibilizações nas medidas de restrição contra a Covid-19. O público deve poder voltar aos estádios, arenas e ginásios esportivos com 50% da capacidade de lotação, mas precisa ter o ciclo de vacinação completo. Eventos públicos com até 500 pessoas também poderão ser realizados. A expectativa é de que uma nova flexibilização ocorra dentro das próximas três semanas e permita a volta do funcionamento de boates e casas de dança, que só devem ser abertas quando pelo menos 65% da população estiver com as duas doses. Neste momento, cerca de 60% dos cariocas completaram o ciclo vacinal.