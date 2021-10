Rio de Janeiro tem retorno das aulas presenciais em duas etapas nas próximas semanas

Primeiro grupo de alunos deve voltar às escolas no dia 18 e segundo no dia 25; instituições particulares poderão decidir quando retomam aulas totalmente presenciais

Ricardo Cassiano/Prefeitura do Rio de Janeiro Volta as aulas 100% presenciais será iniciada no dia 18



A prefeitura do Rio de Janeiro montou um modelo de volta às aulas presenciais nas mais de 1,5 mil escolas da capital para as próximas semanas. O modelo dividirá o retorno em duas etapas: a primeira, que deve contemplar 4 mil crianças e adolescentes, tem a volta dos alunos do 1º, 2º, 5º, 9º ano e dos que fazem parte do projeto de aceleração de ensino no próximo dia 18. A segunda etapa ocorre no dia 25, com o retorno dos alunos do 3º, 4º, 6º, 7º e 8º ano, além das crianças que estão na creche e no sistema de ensino EJA, que alfabetiza jovens e adultos. As escolas particulares também foram orientadas a retomar as aulas 100% presenciais, mas cada uma deve seguir o itinerário que desejar. O anúncio da volta às aulas 100% presenciais é um sinal da melhora dos indicadores da pandemia da Covid-19 no Estado e no país com o avanço da vacinação.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga